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Чернов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
13323. Чернов Федор Васильевич, 20 л., Весьегонск. у., Чамеровск. в., д. Маринино. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. п. "б", "в", "г", 2 ч. 184, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 июля 926.

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