Кронберг-Большакова Галина-Александра Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кронберг-Большакова
- Имя
- Галина-Александра
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25457. КРОНБЕРГ-БОЛЬШАКОВА, ГАЛИНА-АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, 21 г. Гр. г. Риги; — Р. Т. г. Самары. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 12 июня 920.
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