Павлов Михаил Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7359. ПАВЛОВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 27 л., Еланск. у., Лопуховск. в. и с. Н. С. 4 уч. Еланск. у. Ст. ст. 85 ч. 3 и 204, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 февр. 1923.
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