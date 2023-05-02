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Рамазанов Ризван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рамазанов
Имя
Ризван
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
18525. РАМАЗАНОВ, РИЗВАН, 28 л. Гр. г. Уфы; — Н. С. 1 уч. Ирбитск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Осужд. в окт. 920.

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