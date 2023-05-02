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Гущин Устин Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гущин
Имя
Устин
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
14485. ГУЩИН, УСТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 50 л. Гр. Уральск. у., Соболевск. в., с. Чаган; — Р. Т. г. Уральска. Контр-революц. дейст., лиш. св. 10 л. Осужд. 5 апр. 920.

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