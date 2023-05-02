Хохликов Владимир Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохликов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140874. ХОХЛИКОВЪ, ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Бывш. псаломщ., 22 л., рд. въ г. Москвѣ; — Г. С. 1 уч. г. Владиміра 29 Окт. 909, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 2 Нояб., счит. ср. съ 29 Окт. 909.
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