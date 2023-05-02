Гноинский Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гноинский
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81414. ГНОИНСКІЙ, ИВАНЪ, (внѣбр.), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Блонск. у., гм. Млоховъ, п. Надаржинъ, рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С., 28 Марта 911, 114, 152¹, 9, 13, 1 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 13 Мая 911. | 910 16868 1 ч. 1655 У. | 908 122729 169 М. 909 22193 169 М.
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