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Количкин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Количкин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6256. КОЛИЧКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 22 л., Мариинск. у., Тонгулинск. в. и с., Н. С. 1 уч. Мариинск. у., Ст. ст. 16 ч. 3, 94, 208 ч. 3, лиш. св. 2г. и пор. пр. 3 г,. Исп. 10 июля 923.

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