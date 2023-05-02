Количкин Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Количкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6256. КОЛИЧКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 22 л., Мариинск. у., Тонгулинск. в. и с., Н. С. 1 уч. Мариинск. у., Ст. ст. 16 ч. 3, 94, 208 ч. 3, лиш. св. 2г. и пор. пр. 3 г,. Исп. 10 июля 923.
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