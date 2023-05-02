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Десятых Прасковья Павлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Десятых
Имя
Прасковья
Отчество
Павлова
Дата исполнения приговора
13 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46458. ДЕСЯТЫХЪ, ПРАСКОВЬЯ ПАВлова. Мщ. г. Соликамска, 17 л., рд. въ в. и зав. Мотовилихѣ, Пермск. у.; — Г. С. 3 уч. г. Перми, 169 М. и по сов. съ приг. У. Чл. С. по Пермск. у, отъ 18 Янв. 905 г. и приг. Г. С. 2 уч. г. Перми отъ 10 Дек. 903г., тюр. 3 м. Исп. 13 Янв. 905, счит. ср. съ 28 Дек. 904.

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