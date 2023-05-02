Галкин Федор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101612. ГАЛКИНЪ, ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ, 68 л. Сс.-пос. Якутск. окр., Павловск. в., с. Марки, рд. въ г. Ригѣ; — Якутск. О. С., 3 Мая 911, 121, 124, 152, 13, 3 ч. 1655 и 1659¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 4 м. и 2 дн. предв. заключ. Исп. 20 Іюня 911. | 21 Сент. 76 г. Забайкальск. обл. С., за растлан. и убійство, 20 уд. плет. и зав. раб. 5 л.
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