Шишанов Аврам Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишанов
- Имя
- Аврам
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34199. шишановъ, аврамъ васильевъ. К. Ковров. у., Эдемск. в., д. Верещагиной, 35 л.; — Владимірск. О. С., 14, 169 и 172 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С., по Ковров. у., отъ 9 Дек. 906 г. (Акц. У.) и 20 февр. 907 г. (Акц. У. — тюр. 4 м.), З. Н. 1 уч. Ковровск. у. (Акц. У.) и сего С. отъ 22 Янв. 908 г. (169 М. — тюр. 6 м.), тюр. 6 м. Исп. 8 Іюля 908.
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