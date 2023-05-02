Горячев Тимофей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горячев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1765. Горячев Тимофей Григорьевич, 18 л., Та тарск. АССР, Спасск. к., Кузнечихинск. в., с. Верх-Колчурино. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 4г П. в. з. с. 14/І—26.
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