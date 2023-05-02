Маддисдорф Ан-Адо-Анета Густавова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маддисдорф
- Имя
- Ан-Адо-Анета
- Отчество
- Густавова
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88653. МАДДИСДОРФЪ, АНЪ-АДО-АНЕта Густавова Адамова) (она же Мадисдорфъ). Мщ. г. Гдова, 56 л., рд. въ Орроск. в., Гапсальск. у.; — Ревельск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 26 Марта 908. | 905 75391 169 М. | 901 75288 Акц. У. | 904 43134 169 М.
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