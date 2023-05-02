Липатов Илларион Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Липатов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84268. ЛИПАТОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ САвельевъ, 30 л. К. Борисоглѣб. у., в. и с. Кулябовки; — Люблин. О. С., 15 Понб. 910, 13 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 6706, аресг. отд. 3 г. Исп. 6 Апр. 911.
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