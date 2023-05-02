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Филькин Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филькин
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140558. ФИЛЬКИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Инсарск. у., в. и д. Лемдяйскаго Майдана, 12 л.; — У. Чл. О. С. по Инсарск. у. 3 Окт. 909, 170¹ и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 21 Окт. 909. | 28 Іюля 909 г. У. Чл. О. С. по Инсарск. у., 170¹ М. — подъ отвѣтств. надз. отца.

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