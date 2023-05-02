Филькин Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филькин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140558. ФИЛЬКИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Инсарск. у., в. и д. Лемдяйскаго Майдана, 12 л.; — У. Чл. О. С. по Инсарск. у. 3 Окт. 909, 170¹ и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 21 Окт. 909. | 28 Іюля 909 г. У. Чл. О. С. по Инсарск. у., 170¹ М. — подъ отвѣтств. надз. отца.
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