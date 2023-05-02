Островский Филипп Ульянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Островский
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Ульянов
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34313. ОСТРОВСКІЙ, ФИЛИППЪ УЛЬЯновъ (онъ же Куликъ, Лысый и Носулъ). К. Ушицк. у., Осламовск. в., д. Татарники, 18 л.; — М. С. 3 уч. Ушицк. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Марта 905. Симъ приг. поглощ. приг. К.-Подольск. О. С. отъ 30 Мая 905.
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