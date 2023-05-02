Шурыкина Варвара Аверьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шурыкина
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Аверьяновна
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8373. ШУРЫКИНА, ВАРВАРА АВЕРЬЯНОВНА, 38 л. Гр. Демидовск. у., в. и д. Каспли; - Н. С. 7 уч. Демидовск. у. Хищение, лиш. св. 1½ г., по пост. Н. С. 7 уч. Демидовскю ую от 30 сент. 919 г. от нак. освоб.
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