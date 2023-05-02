Манаков Ямалиддин Низминдинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Манаков
- Имя
- Ямалиддин
- Отчество
- Низминдинович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8703. МАНАКОВ ЯМАЛИДДИН НИЗМИНДИНОВИЧ, 25 л., Агрызск. к., Исенбаевск. в., д. Соснова. Вотск. Облсуд. Ст. ст. 114 ч. 1 и 208 ч. 2, лиш св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 марта 923
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