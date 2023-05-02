Баскаль Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баскаль
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13117. БАСКАЛЬ, ФЕДОР ПЕТРОВИЧ. Гр. Обл. немцев Повол., с. Казицкого; — Р. Т. Трудком обл. немцев Повол. Дезерт., лиш. св. 7 л. Исп. 3 июня 920.
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