Любинец Абрам-Носен Ицеков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любинец
- Имя
- Абрам-Носен
- Отчество
- Ицеков
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42626. ЛЮБИНЕЦЪ, АБРАМЪ-НОСЕНЪ Ицековъ (онъ же Любинеръ). Мщ. г. Цѣханова, 20 л.; — Плоцк. О. С. 134, 135, 140, 152, 1 ч. 1647, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 906 г. №№ 56802 и 71565, тюр. 2½ г. Исп. 9 Апр. 907. счит. ср. съ 24 Окт. 905. | 904 3094 1655 У. | 901 35950 169 М. | 903 41533 1655 У.
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