Блинов Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45258. БЛИНОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Тверск. у., Первитинск. в., д. Степанова, 21 г.; — Тверск. О. С., 134, 135, 149, 1454 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 5 Мая 905.
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