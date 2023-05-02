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Руслякова Надежда Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руслякова
Имя
Надежда
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8437. РУСЛЯКОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНА, 18 л., б. г. Царицына. Б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 184 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 сент. 923.

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