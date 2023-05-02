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Воробьев Степан Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Степан
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
1180. Воробьев Степан Филиппович, 29 л., Тамбовск. г., Моршанск. у., Пичаевск. в. Н. С. 4 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 5/ХІ—26.

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