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Злыгостев Александр Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злыгостев
Имя
Александр
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4973. ЗЛЫГОСТЕВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ, 24 л., Пермск. у., Ильинск. в. и с. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 105. 116 и 189, лиш. св. 1 г. Исп. 6 сент. 923.

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