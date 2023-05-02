Обьезчиков Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обьезчиков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90754. ОБЪѢЗЧИКОВЪ, ИВАНЪ НИКОлаевъ. Сн. к. Новоладож. у., Городищенск. в., с. Задняго, 13 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 13 уч., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 26 Мая 908. 90755. ОВАНЕСОВЪ. ИВАНЪ АРТЕМЬевъ. Мщ. м. Григоріоподя, Тираспольск. у., 19 л., рд. въ г. Одессѣ; — Кіев. О. С., 114, 134, 135, 140, 9 п. 1641 У., тюр. 2 г. Исп. 29 Мая 908.
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