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Фурсов Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурсов
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
Источник
Скан
Оригинальная запись
140673. ФУРСОВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Ейска, 43 л.; — М. С. 1 уч. Ейск. окр. 11 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 28 Сент., счит. ср. съ 11 Сент. 909.

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