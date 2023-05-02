Фурсов Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140673. ФУРСОВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Ейска, 43 л.; — М. С. 1 уч. Ейск. окр. 11 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 28 Сент., счит. ср. съ 11 Сент. 909.
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