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Бояршинов Алексей Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бояршинов
Имя
Алексей
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
828. Бояршинов Алексей Иосифович, 48 л., Пермск. окр., Оханск. р., д. Ларихи. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. ст. 135, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ХІІ—26.

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