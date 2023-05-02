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Рогулин Андрей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогулин
Имя
Андрей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8261. РОГУЛИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 31 г., г. Уфы. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 142, 149, лиш. св. 7 л. 7 м. Исп. 3 сент.923.

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