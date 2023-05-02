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Комиссаров Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комиссаров
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
11 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5027. КОМИССАРОВ ИВАН, 23 л., Мологск. у., Пожаловск. в., с. Бекрень. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 11/ѴІ—24. 

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