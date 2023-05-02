Тыш Марианна Антовова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тыш
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Антовова
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 542
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95588. ТЫШ(С)Ъ. МАРІАННА АНТОвова. К. Гостын. у., ги. Щавинъ, д. Раковецъ, 29 л.; М. С. г. Влоцлавска, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Мая 908. 95589. ТЫЩЕНКО, АНДРЕЙ ДАНИловъ. К. Переяслав. у., в. и с. Войтова, 33 л.; — Лубенск. О. С., 4 П. 134, 135, 149 и 3 П. 1 ч. 269¹ У., тюр. 3 м. Исп. 25 Іюня 908.
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