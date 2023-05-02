Фридман Нохим Мовшевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фридман
- Имя
- Нохим
- Отчество
- Мовшевич
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 775З. ФРИДМАН, НОХИМ МОВШЕВИЧ, 17 л., Гр. г. Радомысля,; Н. С. 2 уч. г. Новгорода, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 22 Февр. 919.
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