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Фридман Нохим Мовшевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фридман
Имя
Нохим
Отчество
Мовшевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
775З. ФРИДМАН, НОХИМ МОВШЕВИЧ, 17 л., Гр. г. Радомысля,; Н. С. 2 уч. г. Новгорода, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 22 Февр. 919.

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