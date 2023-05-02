Моисеев Дмитрий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моисеев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33800. МОИСЕЕВЪ, ДМИТРІЙ СЕМЕНОВЪ. Админ. сс. Якутск. у., Амгивск. в., 48 л., рд. въ Кра сноярск. у.; — Якутск. О. С., 1606 и 8 ч. 1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 11 Февр. 905.
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