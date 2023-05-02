Голембиевский Владислав Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голембиевский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101820. ГОЛЕМБІЕВСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ Леоновъ (онъ же Голембовскій), 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Варшав. у., гм. Яблонка, д. Юзефовъ; — Варшав. О. С., 7 Янв. 911, 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Іюля 911. | 905 38562 2 ч. 1655 У. | 96 83917 1655 У. | 903 20952 1655 У. | 93 96700 1655 У. | 900 89582 1655 У. | 92 62781 169 М. | 99 96694 1655 У. | 91118538 169 М. | 98 87228 1655 У.
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