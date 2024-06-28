Старушкин Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старушкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45465. СТАРУШКИНЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕксандровъ (онъ же Ревуновъ, Цыплаковъ, Старухинъ и Соклаковъ), К. Каинск. у., Купинск. в., д. Мальковой, 33 л., рд. Бугуруслан. у., въ в. и с. Сарай-Гирѣ; — Г. С., 4 уч. г. Самары, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Марта 907. | 905 92051 169 М. | 90 86260 169 М. | 97 96754 1655 У. | 88 64004 169 М. | 92 17412 170 М. | 88 27840 169 М.
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