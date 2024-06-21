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Бизин Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бизин
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130046. бИЗИНЪ, АЛЕКСЪЙ ПЕТРОВЪ. К. Перемышльск. у., Полянск. в., д. Жашкова, 36 л., рд. въ г. Перемышлѣ; — Г. С. г. Перемышля 10 Сент. 909, 50 М., тюр. 2 м. Исп. 10 Сент. 909. | 909 62126 50 М.

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