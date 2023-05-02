Блотницкий Франц Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блотницкий
- Имя
- Франц
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45259. БЛОТНИЦКІЙ, ФРАНЦЪ ВОЙЦѢховъ. Мщ. г. Лодзи, мен. 21 г.; — Петроков. О. С., 2 п. 134, 135, 140, 149, 152, 362, 3 ч. 1655 и 1 п. 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 25 Апр. 905.
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