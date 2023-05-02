Тарасов Спиридон Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасов
- Имя
- Спиридон
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88403. ТАРАСОВЪ, СПИРИДОНЪ ИГнатьевъ (онъ же Игнатьевъ), 30 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Великолуцк. у., Дроздовск. в., д. Катиной; — СПБ. О. С., 4 Марта 911, 152², 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 м. и 5 дн. предв. заключ. Исп. 5 Апр. 911. | 908 115724 2 ч. 1655 У. | 900 79227 1655 У. | 906 66265 1655 У. | 99 81699 169 М. | 905 58006 169 М. | 99 2782 169 М. | 905 3300 169 М.
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