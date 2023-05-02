Дормидонтова Анна Емельянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дормидонтова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Емельянова
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46554. ДОРМИДОНТОВА, АННА ЕМЕЛЬЯнова. Мщ. г. Сызрани, 33 л., рд. въ с. Коптевкѣ, Сызран. у.; — Симбир. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 21 Мая 905. | 903 63309 169 М. | 902 30733 169 М.
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