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Дормидонтова Анна Емельянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дормидонтова
Имя
Анна
Отчество
Емельянова
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46554. ДОРМИДОНТОВА, АННА ЕМЕЛЬЯнова. Мщ. г. Сызрани, 33 л., рд. въ с. Коптевкѣ, Сызран. у.; — Симбир. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 21 Мая 905. | 903 63309 169 М. | 902 30733 169 М.

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