Иванова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Вера Алексеевна

Иванова Вера Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Вера
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5206. ИВАНОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 32 л., Даниловск. у., Федуринск. в., д. Васерово. Особ. камер. по дел. о самогоне б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 21 декабря 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.