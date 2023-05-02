Федоров Филипп Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29839. ФЕДОРОВ, ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, 46 л. Гр. Вяземск. у., Сережанск. в., д. Андросово; — Р. Т. при управл. Александровск. ж. д. лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 14 окт. 920.
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