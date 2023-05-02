Овсянников Алексей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27291. ОВСЯННИКОВ, АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ. Гр. Галичск. у., Говановск. в., с. Троице-Михали; — Н. С. 6 уч. Галичск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 17 дек. 920.
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