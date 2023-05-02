Сачков Трофим Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сачков
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10334. САЧКОВ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, 34 л., Новохоперск. у., Калмыкск. в., д. Микандировки. Н. С. 4 уч. Новохоперск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в. закон. силу не указ., осужд. 14/І — 24.
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