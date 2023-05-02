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Кожевников Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожевников
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4815. КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 27 л., Верхкамск. окр., Ленвенск. р., д. Городище. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 109, 116, 128, 180, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 2/ІХ—24. 

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