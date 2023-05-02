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Шалагаев Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалагаев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
13524. Шалагаев Петр Васильевич, 20 л., Череповецк. у., Мороцк. в., д. Васюково. Н. С. 7 р. Рыбинск. у. Ст. 180п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17 сент. 926.

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