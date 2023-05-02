Юрьев Павел Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 537
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156438. ЮРЬЕВЪ. ПАВЕЛЪ ТИМОФЕевъ. К. изъ сс.-п. Тюменск. у., Велижанск. в., д. Самарвянъ, 81 г., рд. Ямпольск. у., Клембовск. в., въ с. Стѣнахъ; — Тобольск. О. С. 16 Сент. 909, 115, 2 и 4 п. 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 7 Нояб. 909. | 907 70459 2 ч. 1655 У. | 91 149271 1655 У. | 906 8701 1655 У. | 88 73370 1655 У. | 98 102598 1655 У. | 81 16203 169 М. | 96 7567 170 М. | 76 51006 169 М.
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