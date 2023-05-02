Кораблев Матвей Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кораблев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16024. КОРАБЛЕВ, МАТВЕЙ ОСИПОВИЧ, 36 л. Гр. Глазовск. у., Глинск. в.; — Н. С. 4 уч. Глазовск. у. Мошеннич., лиш. св. 3 г., с лиш. пр. 2 г., по амн. лиш, св. зам. пр. р. 1 г. Исп. 18 июля 920.
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