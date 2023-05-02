Кузнецов Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7316. КУЗНЕЦОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л., Новохоперск. у., Воробьевск. в. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 14 ноября 923
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