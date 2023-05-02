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Зильберман Юдель Пейсахов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зильберман
Имя
Юдель
Отчество
Пейсахов
Дата исполнения приговора
24 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46900. ЗИЛЬБЕРМАНЪ, ЮДЕЛЬ ПЕЙСАховъ. Мщ. г. Витебска, 19 л., рд. въ г. Минскѣ; — Г. С. 2 уч. г. Минска, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 24 Февр. 905.

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