Образков Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Образков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7097. ОБРАЗКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 57 л.,Псковск. у., Славковск.(в., д. Гнилищ. Новгородск. Губсуд. Ст. 72. лиш. св. 2 г. Исп. 17 окт. 923.
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