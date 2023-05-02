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Раков Исаак Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раков
Имя
Исаак
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8124. РАКОВ ИСААК ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., б. Екатеринбургск. у., Каслинск. в. и зав. Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. ст. 88, 172, 176, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 сент. 923.

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